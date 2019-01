Mulher faz cesária e marido põe cartaz em carro para justificar lentidão

Por conta da recente cirurgia de sua companheira, o motorista de caminhão Julian José Signorati encontrou uma forma bem criativa para alertar os outros condutores em Cascavel, no oeste do Paraná, do por quê iria trafegar mais lentamente pelas ruas da cidade.

Com um cartaz colocado no vidro traseiro de seu veículo, Julian escreveu: “Carro lento – minha esposa fez cesária, obrigado“. Sua companheira Daniela de Castilho Baldo tinha dado à luz recentemente a filha do casal chamada Júlia, de cinco dias.

“Por causa da cesária, a gente veio devagar. O trânsito muito apavorado, com o povo buzinando, xingando, mostrando o dedo, sentimos necessidade de avisar, porque ninguém estava sabendo o que estava acontecendo”, disse o motorista de caminhão em entrevista ao G1.

A ideia surgiu da mãe de Daniela e, depois de terem colocado o cartaz, muitos motoristas demonstraram paciência.”Deu resultado. Aí ninguém fez mais nada. Teve até gente que buzinou e fez sinal de positivo”, afirmou.

A iniciativa foi parar na internet e ganhou grande repercussão nas redes sociais.

