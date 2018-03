Ruffle cake: O bolo de casamento que é tendência para 2018!

Uma tendência promete conquistar as noivas de 2018: o ruffle cake, um bolo que utiliza técnicas de confeitaria para criar um efeito plissado, dando aparência de suaves babados. O efeito pode ser obtido com cobertura de buttercream ou pasta americana.

Delicado, romântico e de visual encantador, o modelo combina bem com mini weddings e casamentos com proposta boho chic.

As versões mais clássicas apostam em um acabamento todo branco, com flores e fruta nos andares para decorar. O ideal é que os adereços sejam escolhidos de maneira a harmonizar com a paleta de cores da festa.

O ruffle cake pode ainda unir outras técnicas de confeitaria para deixar o bolo de casamento ainda mais charmoso. O ombré cake é a preferida, pois dá toques delicados de cor ao doce a partir de técnicas de sombreamento.

O efeito plissado pode ser aplicado em todo o bolo ou apenas em alguns andares. Uma alternativa interessante para quem busca um visual mais despojado é alternar andares lisos com a delicadeza das camadas de babados.