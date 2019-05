Robô Gloria é criado para ajudar no combate à violência contra a mulher

A apresentação de um robô com inteligência artificial para auxiliar no combate à violência contra a mulher será o grande destaque do Free Free Festival, que acontece neste domingo (5), na Praça Victor Civita, em São Paulo. O robô foi desenvolvido pelo Movimento Free Free, em parceria com empresas de tecnologia e inovação. A “imersão Gloria” será o primeiro contato do avatar com o público, para que ela aprenda informações e crie base para dialogar e interagir com vítimas de violência para ajudá-las. Após o evento, a plataforma estará disponível em perfis no Facebook e Instagram e auxiliará no mapeamento de dados e relatórios em território nacional. As mulheres poderão conversar com a “Gloria”, que entenderá os fatos relatados e identificará soluções para a quebra do ciclo de violência.

O Free Free é um movimento criado pela diretora criativa e stylist Yasmine Sterea para promover iniciativas de resgate da identidade e liberdade das mulheres por meio da expressão e criatividade, Durante o Free Free Festival, o público poderá conferir um dia de conversas e atividades que exploram o autoconhecimento, a autoestima e o empreendedorismo feminino. O evento gratuito é um convite para debater fórmulas prontas e conhecer mulheres inspiradoras que lutam por uma mesma causa, a liberdade da mulher e igualdade de gênero.

VEJA A PROGRAMAÇÃO

Rodas de Conversa

11h – Coragem para recomeçar

Com Fabiana Saad (S.O.S. Mulheres), Gabriela Silveira Camargo (Fundo Social), Carol Corona (Smart Fit), Maria Marlene Monteiro, Flavia Regina Back e Talita de Oliveira (Vítimas de violência)

12h15 – Eu vivo das minhas ideias

Com Sofia Patsch Camargo (Mulheres Positivas), Manu Gavassi (atriz e cantora), Renata Cruz (Chef), Maria Eduarda Camargo e Emily Ewell (Pantys)

13h30 – Liberdade está (mesmo) na moda?

Com Paula Merlo (Vogue Brasil), Marcella Kanner (Riachuelo), Fernanda Simon (Fashion Revolution), Yasmine Sterea (Free Free), e Dudu Bertholini (Stylist)

14h45 – Meu corpo é presente

Com Alexandra Gurgel (Alexandrismos), Lian Tai (atriz) e Stella Yeshua (rapper)

16h – EU DECIDO

Leticia Vidica (Jornalista), Patricia Santos (Empregueafro), Valéria Scarance (MP), Yasmine Sterea (FreeFree), Cris Castro (Wedo Brasil, Gloria) e Marina Ruy Barbosa (atriz)

Oficinas

11h às 18h30 – Customização de camisetas

Com trace e Tasha Okereke – Por Riachuelo

12h, 14h e 16h – Oficina de Beleza Libertadora

Com Vale Saig – Por Quem Disse Berenice?

13h30 – Oficina de Dança: Celebre seu corpo

Com Gabb Cabo Verde

14h45 – Dança Meditativa

Com Renata Labury

Imersão

11h às 18h30 – Gloria

17h15 – Como criar seu lugar mágico

Por Madama Broona

Show

11h – DJ Set – Due Lipa

12h15 – Giulia Be

18h30 – As Bahias e a Cozinha Mineira

Confira programação completa no site https://www.freefree.art/

Serviço:

Free Free Festival

Endereço: Praça Victor Civita – Praça Victor Civita, Rua Sumidouro, 580

Entrada: gratuita, mediante inscrição no site

Telefone: (11) 4038-9849

Contato: info@freefree.art

https://www.freefree.art/

