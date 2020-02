Rir emagrece!

Rir é mesmo o melhor remédio!

Foto: Dreamstime

Sorriso x calorias

Rir durante 15 minutos todos os dias queima até 40 calorias, segundo estudo da Universidade Vanderbilt (EUA). Isso significa que, ao longo de um ano, você pode perder quase 2 kg só na risada!

Saiba o que sua risada diz sobre sua personalidade

De peito aberto

Você sabia que rir pode evitar doenças do coração? É o que afirma pesquisa de cardiologistas do Centro Médico de Maryland (EUA). “A serotonina, liberada pelo ato de sorrir, protege o órgão de infarto, trombose e acidentes vasculares”, diz o médico homeopata Eduardo Lambert.

Toda protegida

O riso estimula no cérebro a liberação de serotonina, neurotransmissor que ativa as células de defesa do organismo, que combatem vírus, bactérias, agentes alergênicos e outras doenças.

Pressão mais baixa

O riso alivia a tensão e a contração dos vasos sanguíneos. Isso faz com que a pressão

do sangue diminua, evitando sintomas como insônia, cansaço constante, dores de cabeça e no peito.

Substitua a corrida

Acredite: rir de 100 a 200 vezes ao longo do dia equivale ao esforço cardiovascular de dez minutos de corrida – o que também faz bem ao coração. É o que constatou uma pesquisa

da Universidade de Stanford (EUA).

Chega de nervosismo

O riso ativa a produção de endorfina, neurotransmissor com poder analgésico que promove

o relaxamento do corpo, diminui o estresse e proporciona a sensação de bem-estar. Além disso, as risadas reduzem a produção da secreção de hormônios que causam estresse.