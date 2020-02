Revista Máxima: para a nova mulher brasileira

Revista Máxima: mais uma conquista

da nova mulher brasileira

Foto: Getty Images

As mulheres têm um motivo a mais para visitar as bancas a partir do mês que vem. A Editora Abril vai lançar a Revista Máxima no dia 27 de maio, com um conteúdo especial para uma nova mulher brasileira.

E quem é essa nova representante da turma do batom e salto alto? Ela é uma mulher pioneira, que cresceu com o próprio esforço, subiu na vida e se orgulha de cada nova conquista, desde o emprego em uma grande empresa à aquisição de carro ou apartamento. Uma mulher que valoriza pequenos prazeres, como colecionar sapatos e investir no lazer. Você se identificou e faz parte desse grupo? Fique contente: Máxima vem aí.

Com a Revista Máxima, você vai ganhar uma aliada na hora de resolver as questões do dia a dia. A publicação também será fonte de inspiração para aumentar sua autoestima e fazer você brilhar cada vez mais. O visual da revista será moderno, elegante e a linguagem ágil, de compreensão rápida e com muita informação. O conteúdo vai trazer dicas sobre Moda, Beleza, Culinária, Saúde, Nutrição, Bem-estar, Comportamento, Autoconhecimento, Casa e Decoração. Ufa! Quanta coisa! E tudo feito para agradar uma mulher cada vez mais exigente.

Com tiragem inicial de 180 mil exemplares, a Revista Máxima chega às bancas no dia 27 de maio, com um preço bem acessível: R$4,50. Ficou com água na boca? Nós também. Máxima será uma leitura obrigatória para a mulher que deseja atingir seu potencial máximo!