Em rara aparição, Ivete mostra as filhas gêmeas sorrindo durante show

Durante um show em comemoração aos 25 anos de carreira de Ivete Sangalo, que aconteceu no domingo (9), a cantora revelou uma série de fotos mostrando os rostos de suas filhas.

Em imagens compartilhadas pelos fãs, é possível ver o momento de ternura entre Ivete e suas duas filhas.

As gêmeas Helena e Marina nasceram em fevereiro deste ano e são filhas da cantora com o nutricionista Daniel Cady, com quem está casada há 10 anos. Além das duas meninas, o casal também é pai de Marcelo, de 9 anos. Veja:

Em gravação de DVD, Ivete Sangalo mostra as filhas gêmeas | Observatório de Música https://t.co/Xz3MQ0NKBk pic.twitter.com/Y8Ej5WGu0d — Observatório de Música (@ObsdeMusica) December 13, 2018

Leia também: Sabrina Sato conta detalhes de como é o rostinho da filha

+ Mãe cancela chá de bebê depois de família criticar o nome da criança

Siga CLAUDIA no Instagram