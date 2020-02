Quem é a mulher da Revista Máxima?

A mulher da Revista Máxima se

orgulha das suas conquistas

Foto: Divulgação

1. A mulher da Revista Máxima é pioneira nas conquistas e tradicional nos valores

2. Ela se preocupa com beleza e estética e quer se sentir mais bonita

3. A mulher de Máxima sonha com uma casa organizada e relaxante

4. Ela se orgulha das suas conquistas e valoriza suas novas estreias

5. Está passando por constantes e profundas transformações

6. A mulher de Máxima tem autoestima fortalecida

7. Investe em estilo e beleza

8. Usa a moda para expressar atitude

9. Cuida do corpo e da saúde por meio da alimentação saudável

Você tem a partir de 25 anos e se identificou com essas características? Então você é a mulher de Máxima, a revista que chega às bancas no dia 27 de maio e tem o seu jeito de ser.