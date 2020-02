Quando eu canto, meus cachorros dançam

Os cães de Patrícia, Petraki e Safira

Foto: Patricia Nassirios/ Arquivo Digital

Mnha casa virou uma discoteca de cachorros. Todos os dias, depois que chego do trabalho, eu e meus pastores Petraki e Safira dançamos. Eu canto e eles se soltam! Pulam, rodam, deitam e correm de um lado para o outro em duas patas!

Tem noites em que eles ficam tão empolgados que parece até coreografia de street dance! Só tenho pena dos vizinhos, que ouvem a minha voz e os latidos – eles também fazem os vocais.

Balada de duas horas

Às vezes a gente se empolga e fica nessa curtição por duas horas. Esse é um momento em que eu esqueço que sou adestradora e me solto com eles. E o melhor da noitada é que a sala de casa não fica bagunçada! Eles não pulam nos móveis.

Não serve qualquer música…

A brincadeira começou no início deste ano. Primeiro foi o Petraki que não parava de abanar o rabinho e repetir os meus movimentos quando eu começava a cantar. Depois, a Safira entrou na dança. O engraçado é que os dois gostam de dançar as músicas que eu improviso. Como esta aqui: “O Petraki é muito bonitinho, lá, lá, lá…” Já testei colocar músicas famosas no repertório, mas não adianta. Os meus filhotes ficam paradinhos! Nas últimas semanas, porém, percebi que eles me imitam quando danço música grega. É que faço parte de um grupo tradicional de dança grega de São Paulo há quatro anos e treino na sala.