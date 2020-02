Qual o melhor revestimento para seu piso?

Porcelanato claro valoriza a madeira e os móveis

Foto: Divulgação

Boas escolhas no piso são fundamentais para ter uma casa fácil de limpar! Mais que isso, são importantes para quem pensa em deixar a casa bonita e superdecorada. Mas antes de sair comprando móveis, cortinas e tapetes, é importante garantir que o piso esteja perfeito – assim como as paredes e o tetos. Para tanto, é preciso reparar as irregularidades do piso e fazer a melhor escolha de revestimento.

Aqui, você encontra as indicações para azulejos (decorados, lisos e neutros), pastilhas e falsas pastilhas, cerâmicas, porcelanatos, vinílicos, laminados e carpete de madeira. Siga nossas dicas e faça a melhor opção para você, seu bolso e sua casa.

CERÂMICAS E PORCELANATOS

Bons para: todos os tipos de ambientes! Para áreas sociais, escolha modelos lisos. Cerâmicas que imitam madeira estão fora de moda. Na dúvida, opte por peças de 30 cm x 30 cm, formato recomendado para todos os ambientes. Para economizar na limpeza, escolha pisos escuros. Assim, você vai prestar menos atenção se um fio de cabelo cair sobre o piso do seu banheiro. Evite assentá-los na diagonal. Isso diminui a sensação de espaço.

AZULEJOS LISOS E NEUTROS

Bons para: banheiro, cozinha e lavanderia. Cerâmicas e porcelanatos lisos estão bombando nas lojas de materiais de construção. Quanto maior o ambiente, maior o tamanho do revestimento. Evite rejuntes escuros em azulejos claros.

PASTILHAS E FALSAS PASTILHAS

Boas para: banheiro com chuveiro, lavabo e cozinha. Muito usadas nos anos 60 e 70, as pastilhas voltaram à moda. Há modelos de vidro, louça e cerâmica. Quanto mais próximos do vermelho, mais caros. Uma opção econômica para obter o mesmo efeito é a falsa pastilha.

Evite usar em: sala e quartos, porque esse tipo de acabamento não combina com ambientes secos.

AZULEJOS DECORADOS

Bons para: banheiro, cozinha e sala de jantar. O jeito moderno de usar azulejos é escolher um modelo liso, de preferência em tons claros, e fazer apenas uma faixa ou arremate com peças decoradas. Além de bonito, fica bem mais barato.

VINÍLICOS, LAMINADOS E CARPETES DE MADEIRA

Bons para: ambientes secos. Qualquer um desses revestimentos pode ser aplicado sobre um piso já existente, desde que a superfície esteja firme e plana. Além disso, a instalação é rápida e não faz sujeira.Os modelos vinílicos estão disponíveis em cores lisas, que fazem os ambientes parecerem maiores.

Evite usar em: áreas úmidas e expostas ao vapor, além de casas no litoral.

Quebra-galho dos bons!

Cansou do azulejo da cozinha? O taco da sala está desgastado? Confira as novidades que mudam o visual desses revestimentos sem quebra-quebra

Quando usar AZULEJOS DECORADOS

Esta é a solução mais rápida e barata para quem enjoou dos azulejos do banheiro ou da cozinha: tinta esmalte epóxi. Certifique-se de aplicar sobre a superfície bem limpa e seca. Para melhorar a aderência, use o fundo epóxi Premium antes da tinta.

Quando usar TINTA ÓLEO SOBRE VERNIZ

Para modernizar superfícies de madeira envernizada, pinte-as com tinta óleo colorida. Outra opção é lixar e remover todo o verniz da parede e aplicar extrato de nogueira, um tingidor natural que escurece o tom. Depois, é só aplicar novamente o verniz.

Quando usar PISO SOBRE PISO

Para cobrir um piso antigo com um novo revestimento cerâmico, avalie se a superfície não está oca e assente as novas peças com argamassa adequada. Chame um profissional para realizar o serviço.

Quando usar PISO LAMINADO ou VINÍLICO SOBRE PISO ANTIGO

O pré-requisito básico para colocar piso vinílico num ambiente é uma superfície plana e regular. Por isso, se você tem tacos ou cerâmicas em bom estado e nivelados, pode instalar esse revestimento sobre eles.