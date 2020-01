É primavera! Veja como será o clima da estação em todo o Brasil

Começou a primavera! A estação mais florida do ano é muito aguardada para quem não gosta do frio e do inverno, e sua chegada é marcada pelo equinócio de primavera, o momento exato em que o Sol cruza o equador celeste. Nesta data, o dia e a noite têm exatamente a mesma duração, e, a partir dessa data, os dias vão ficando mais longos e as noites mais curtas.

Para quem gosta de informações precisas, a primavera começou às 4h50 da manhã desta segunda-feira (23). A data do início da estação varia, já que o equinócio de primavera não segue o nosso calendário e relógio, mas sim o ritmo da natureza. Bonito, né?

Mas o que esperar do clima da primavera de 2019? De acordo com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), a chegada da nova estação marca uma mudança no regime de chuvas e temperaturas na maior parte do nosso país.

As regiões Centro-Oeste e Sudeste terão chuvas mais intensas e mais frequentes. Nessas duas regiões, o inverno é seco, e o verão, chuvoso. Por isso a primavera funciona como uma fase de transição. Pode esperar por pancadas de chuva no fim da tarde e à noite, raios, ventos fortes e até chuva de granizo. A temperatura vai subindo gradativamente até o verão.

Na região Sul, o regime de chuvas não muda muito, mas aumenta a queda de raios e aquelas chuvas que são curtas e intensas. A temperatura também vai subindo.

No Nordeste, a maior parte da região enfrenta a seca nos meses de setembro a novembro – exceto o sul do Piauí e do Maranhão, e o oeste da Bahia. A variação de temperatura é pouca.

Na região Norte, a primavera significa a chegada de um período mais chuvoso, especialmente mais pro centro-sul da região. Aqui a temperatura varia muito pouco também ao longo do ano.