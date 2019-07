Na hora de presentear é mais do que essencial escolher um agrado de acordo com o estilo da pessoa. E no Dia dos Pais isso não seria diferente.

A equipe de CLAUDIA separou uma seleção especial de presentes que são perfeitos para cada estilo. Tudo para não errar na hora de presentear e para surpreender seus pais.

Confira 16 presentes para cada estilo:

Pai Gourmet

Nada melhor do que apreciar uma boa cerveja ou comer uns petiscos para passar o tempo. Na seleção abaixo, você encontra os presentes ideias para agradar este estilo de pai.

1. Kit Queijo E Vinho 5 Peças Inox Com Base Em Bambu, Madeira Madeira, R$ 96,72*

2. Cerveja Therezópolis Gold Pack 12 Unid. 355ml, Therezópolis, R$ 78,20*

3. Abridor de vinho elétrico bom apreciador, Imaginarium, R$ 159,90*

4. Kit Churrasco Mestre Churrasqueiro Garfo e Faca, Lojas Americanas, R$ 66,21*

Pai Fashion

Para os pais que curtem se arrumar e estar sempre por dentro da moda também tem uma seleção ideal. Confira na foto abaixo:

5. Havaianas Urban Material, Havaianas, R$ 57,99*

6. Pente madeira com estojo – estilosso, Uatt?, R$ 29,90*

7. Camiseta pai exemplar, Reserva, R$ 129*

8. Tênis Básico Recorte, Riachuelo, R$ 59,90*

VEJA os assuntos que mais estão bombando nas redes sociais

Pai Geek

Para os pais fãs de quadrinhos e filmes de super-heróis existem diversas opções para presentear. Não tem como errar na escolha do presente.

9. Caneca All You Need Is Love – Math Style, Geek 10, R$ 44,90*

10. BATMAN Luminária BAT SINAL, Toy Show, R$ 99,90*

11. Camisa Manga Curta com Estampas Latas Duff, Renner, R$ 139,90*

12. Fone de Ouvido JBL In Ear Intra-Auricular Preto, Fast Shop, R$ 49*

Pai Aventureiro

Os pais que adoram viajar e não tem medo de aventura não poderiam ficar de fora. Confira uma seleção ideal para este estilo de pai:

13. Mala De Viagem M, Bali, Grafite – Stradda, LePostiche, R$ 319,99*

14. Necessaire Gym T&F, Track & Field, R$ 89*

15. Quadro de Aviso Mundi Azul, Leroy Merlin, R$ 116,90*

16. Globo Luminoso Night & Day, Tok & Stok, R$ 215,91*

*Preços consultados em julho de 2019. Sujeitos a alteração.

Leia também: 8 dicas de presentes para o Dia dos Pais por até R$ 100

Relacionamento abusivo: saiba se você está em um no podcast Senta Lá, CLAUDIA