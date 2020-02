Posições de ioga para qualquer hora e local

Respirar é essencial

Os movimentos da ioga têm nome em sânscrito e são guiados pela respiração completa, a Prana Kriya, que fornece equilíbrio, força, saúde e paz. O ideal é permanecer nas posturas que indicamos de cinco a oito respirações.

Comece enchendo o baixo ventre de ar, em seguida a região do abdome e, por último, o tórax. Na expiração, siga o caminho contrário. Além de relaxar o corpo, uma pesquisa da Universidade de Boston, nos EUA, garante que a ioga acalma o sistema nervoso central e, por isso, é uma aliada no tratamento da ansiedade e da depressão.

No trabalho

Bom para: regular o fígado e aliviar a tensão muscular.

Movimento: torção da coluna (Matsyendrasana) Sente-se de lado na cadeira do escritório com a coluna reta, os joelhos unidos e os pés no chão. Inspirando, eleve os braços e deixe a palma das mãos voltada para dentro (1). Ao expirar, vire o tronco até o peito ficar de frente para o móvel. A cabeça acompanha o movimento (2). Apoie as mãos no encosto da cadeira e mantenha a postura por alguns instantes (3). Retorne à posição inicial e repita para o outro lado.

Na cozinha

Bom para: fortalecer a coluna e o coração.

Movimento: meia postura do alongamento intenso (Artha Uttanasana) Apoie os dedos na pia ou no encosto de uma cadeira. Deixe a coluna horizontal ao chão e as pernas esticadas, formando um ângulo de 90 graus. Depois contraia o abdome, como se fosse encostar o umbigo nas costas. Mantenha a posição enquanto respira lentamente (1). Se quiser, faça o exercício com os cotovelos apoiados na cadeira: leve os antebraços para trás, unindo a palma das mãos entreabertas sobre a nuca. Respire.

No carro

Bom para: evitar dor de cabeça e alongar o pescoço.

Movimento: meia postura da roda (Ardha Chakrasana) Sentada, coluna reta, mãos apoiadas no teto, sinta o ar entrando e saindo dos pulmões lentamente (1). Com os braços esticados, “caminhe” com as mãos para trás, até onde for possível (2). Respire de maneira profunda e recomece.

Vendo TV

Bom para: alongar os músculos e aumentar a coragem.

Movimento: postura sentada com as pernas abertas (Upavishtakonasana) Sentada, coluna reta, pernas afastadas, braços à frente do corpo com a palma das mãos para fora e os de dos entrelaçados (1). Puxe os glúteos para trás e eleve os braços inspirando. Mantenha a posição por alguns segundos (2). Solte o ar enquanto abaixa os braços e apoia as mãos no chão. Inspire (3). Ao expirar, abaixe o tronco e apoie os antebraços no chão. Respire devagar.

No parque

Bom para: relaxar o corpo e a mente.

Movimento: relaxamento dinâmico em pé (Hastinasana) Separe os pés, flexione levemente os joelhos e afaste os braços do corpo (1). Balance-o de um lado para o outro, deixando os braços soltos e tirando o calcanhar do chão (2). Respire profundamente durante todo o exercício.

No chuveiro

Bom para: acalmar a respiração e a mente.

Movimento: postura do alon gamento intenso (Padottanasana) Em pé, inspire e eleve os braços acima da cabeça, mantendo a palma das mãos voltada para dentro (1). Expirando lentamente, desça o tronco em direção ao chão e encoste a ponta dos dedos nele. Se for necessário, você pode flexionar levemente os joelhos (2). Deixe a água quente cair sobre as costas por alguns instantes e relaxe.