Por que as pessoas traem seus parceiros? Pesquisa tenta entender

Você já foi traído? Já traiu alguém? Se sim, sentiu culpa por isso? Essas foram algumas das perguntas que uma pesquisa sobre relações extraconjugais fez para 1 080 pessoas, todas usuárias da plataforma Ashley Madison, site para quem busca uma ‘escapadinha’ da relação fixa.

O compilado extraiu algumas informações bem interessantes. Para 71% dos entrevistados, por exemplo, o que os levou a trair foi o tédio que vivem dentro do casamento. E muitos deles não se sentem culpados pela atitude: 66% das mulheres e 58% dos homens não estão preocupados se seus cônjuges irão descobrir a traição. Aliás, 67% afirmam que, mesmo se fossem pegos, continuariam a ter um caso.

Na seara da pulada de cerca, as mulheres estão mais ativas – pelo menos na versão brasileira do Ashley Madison. Para cada homem que usa com frequência a plataforma por aqui, são registradas 2,55 mulheres (a média mundial é de 1,11 mulher para cada homem). Eles têm idade média de 33 anos e elas, de 32. A Ashley Madison possui quase 9 milhões de usuários ativos no Brasil e 55 milhões ao redor do mundo.

Enquanto para o sexo feminino o que mais importa é o que se ganha da relação com o amante, para a maioria dos homens o que mais pesa é gostar de estar com outras pessoas.

“A maioria das pessoas que traem dizem que gostam de ter um caso”, diz a Tammy Nelson, terapeuta sexual e de relacionamento e autora de The New Monogamy: Redefining your Relationship after Infidelity (A Nova Monogamia: Redefinindo seu Relacionamento Após a Infidelidade, em tradução livre).

“Eles podem não gostar das consequências de sua infidelidade, mas raramente se queixam da traição em si. É fácil culpar o cônjuge, mas um caso não é resultado de um casamento ruim. Um affair é o resultado de uma pessoa propositadamente buscando um relacionamento com alguém ou algo novo”, diz.

Abaixo, veja alguns dados da pesquisa:

Eventos que, segundos os(as) adúlteros(as), os(as) levou a trair

Eu estava entediado e queria tentar algo novo – 71%

Eu flagrei meu cônjuge me traindo – 14%

Tive uma discussão com meu cônjuge- 9%

Mudei para uma nova cidade – 6%

Estava viajando a trabalho – 4%

Houve uma morte na minha família / grupo de amigos – 2%

Estava de férias – 1%

Perdi meu emprego – 1%

Recebi uma promoção no trabalho – 1%

Eu tive um filho – 1%

Por que as mulheres continuam tendo um caso?

Eu ganho mais com meus amantes do que com meu cônjuge – 25%

Ajudou-me a recuperar a minha confiança – 25%

Eu gosto de estar com outras pessoas – 21%

Estou me divertindo mais do que em muito tempo – 17%

Estou mais feliz agora – 8%

Por que os homens continuam tendo um caso?

Eu gosto de estar com outras pessoas – 38%

Eu ganho mais dos casos do que do meu cônjuge – 21%

Estou me divertindo mais do que em muito tempo – 17%

Ajudou-me a recuperar a minha confiança – 11%

Estou mais feliz agora – 9%