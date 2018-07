Por que a velocidade da Terra é mais lenta nesta sexta

Nesta sexta-feira (6), a Terra atingirá seu afélio, ou seja, estará mais distante do Sol do que em qualquer outro dia do ano. Devido a distância, a velocidade de órbita do planeta também é alterada, durante o fenômeno, ela será de 105.444 km/h, cerca de 3.600 km a menos do que a velocidade no periélio.

“O afélio é o ponto da órbita ao redor do Sol em que a Terra fica mais longe do astro e o periélio é justamente o oposto, o ponto da órbita em que a Terra fica mais próxima ao astro”, explica à BBC Mundo Nayra Rodríguez Eugenio, astrofísica e professora do Instituto de Astrofísica das Canarias, na Espanha.