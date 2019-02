Playlist Oscar: 15 músicas para entrar no clima da premiação

O Oscar 2019 já está logo aí! A premiação mais importante do cinema acontece no próximo domingo, 24 de fevereiro, e promete muita emoção.

Para já ir entrando no clima, que tal escutar uma playlist com as músicas dos grandes premiados da noite? No Spotify de CLAUDIA você confere uma playlist com as faixas mais marcantes de títulos como Nasce uma Entrela, Pantera Negra, O Retorno de Mary Poppins, Infiltrado na Klan, Bohemian Rhapsody e diversas canções que, inclusive, concorrem à categorias como Melhor Canção Original.

Confira:

