Plantas artificiais na decoração da sua casa

Quer deixar a sua casa ainda mais bonita e alegre? Use flores artificiais para dar um toque especial aos objetos de decoração. Confira algumas ideias superdiferentes.

Dica: para que as flores mantenham a aparência do dia em que foram compradas, coloque-as num saco com sal fino, bem seco. Se necessário, seque o sal antes numa frigideira quente. Sacuda bem o saco e retire o arranjo. Evite deixar as flores expostas ao sol direto. Isso as faz desbotar.

Porta-lápis moderno

As crianças vão adorar este porta-lápis. Você também pode deixá-lo na sala, perto do telefone

Foto: Reprodução

Faça um porta-lápis diferente. Para evitar que um lápis bata no outro, coloque pedacinhos de grama sintética entre os objetos. Os botões de rosa dão charme à composição.

Cabideiro floral

Dê vida nova ao cabideiro de MDF: basta colar algumas flores coloridas

Foto: Reprodução

Encontrado em lojas de material para artesanato, o cabideiro de MDF não tinha nada de especial. Bastou aplicar três flores plásticas de tons parecidos que ele se tornou um objeto de destaque na decoração.

Para um efeito mais chique, procure tons de flores que se sobressaiam da cor da parede.

Caixa chique

Repare com a flor deu um toque especial à caixinha de MDF. A caixinha é, também, uma ótima opção de presente

Foto: Reprodução

A caixinha de MDF recebeu tinta plástica vermelha e um toque feminino com o botão de rosa colado sobre a tampa. Para deixá-la mais masculina, troque a rosa por folhas verdes. Cuidado para não exagerar na quantidade de botões. Quanto maior a caixa, maior a quantidade de fores que você pode usar.

Guardanapos personalizados

Para que sua mesa fique ainda mais bonita, deixe o guardanapo exposto enrolados dentro da argola.

Foto: Repordução

Prendedores de guardanapo costumam custar caro. Sugerimos dois modelos simples, criados com flores artificiaisde plástico (à esquerda) e de tecido (à direita). Use um elástico ou uma pulseira para prender o pano e fixe a flor com cola quente. Combine o tom da flor com os demais objetos da mesa.