Piolho: como evitar e tratar

Oriente seu filho a não compartilhar acessórios de cabelo, como pentes e bonés

Foto: Dreamstime

Os piolhos são pequenos insetos (parasitas) inofensivos, de cerca de 3mm (dimensão de um grão de gergelim). Geralmente, não trazem consequências graves para a saúde, somente uma forte coceira. Os piolhos são transmitidos de cabeça a cabeça com uma certa rapidez em crianças, quando estas estão em grupos, principalmente nas escolas no outono e inverno.

O biólogo Júlio Vianna, especialista em infestação de piolhos, afirma que para evitar o problema, as mães precisam orientar os filhos a não compartilharem acessórios de cabelo (pente, bonés…) com os amiguinhos. Além disto, todo dia, é preciso passar pente fino – de preferência, de aço – nos fios dos pequenos para checar a presença do piolho antes que ele espalhe seus ovos (lêndeas).

Se isto acontecer, faça uma solução de vinagre e água em partes iguais. Embeba em algodão e passe, da raiz às pontas, numa mecha de cabelo por vez. Depois, lave normalmente. Uma aplicação costuma bastar. Se não, pode repeti-la.

Lembre-se: os piolhos não são o sinal de falta de higiene, ao contrário, estes geralmente preferem um ambiente seco, fino, não oleoso e limpo.