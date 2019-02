Pai em fase terminal de câncer realiza sonho de levar as filhas ao altar

Ken McHugh, de 47 anos, tinha o mesmo sonho que a maioria dos pais: levar suas três filhas ao altar de uma igreja algum dia. Mas, antes de ter essa chance, foi diagnosticado com câncer no pâncreas em estágio avançado.

Após anos de tratamento, os médicos encerraram a quimioterapia e disseram a McHugh que não era mais possível lutar por sua vida. Ele, então, decidiu que estava na hora de tornar seu sonho realidade e criou uma página contando sua situação e pedindo doações para levantar dinheiro e assim, armar um “casamento” para poder andar de braço dado com suas filhas adolescentes. “Queria dar a elas algo para se lembrarem para sempre, mesmo que fictício”, explicou ao ABC News. A ONG CMMD ficou sabendo da história e resolveu dar de presente esse grande dia a ele.

O casamento foi armado em uma igreja e teve a renovação de votos de Ken e sua esposa, Tammy, e uma cerimônia para as filhas do casal, Samantha, Julia e Kathryn, e o filho Dylan. Emocionado, o pai caminhou pelo corredor com as meninas e leu uma carta sobre o que desejava para depois que ele partisse. Logo após, todos foram para a recepção da festa, com direto a bolo e tudo. Agora, a página criada por McHugh quer levantar fundos para ajudar no financiamento da educação de seus filhos.

