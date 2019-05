Ovelhinhas: Inspiração para um chá de bebê delicado

View this post on Instagram

Uma paixão chamada Mini table Ovelhinhas 🐑🐑🐑🐑❤️❤️❤️❤️ . . . . . #ovelhinhas #chadebebe #chadebebeovelhinha #minitableovelhinha #minitable #pocketparty #decoracaoovelhinha #festaovelhinha #babyshower #maedemenino #chadefraldas #mundoazul #decoracaodefesta #decoracaoinfantil #festa #festainfantil #decoracaoguarulhos #festaguarulhos #decoracaopersonalizada #festapersonalizada #madamegire #madamegirefestas #festamenino #festamenina #decoracaomenina #decoracaomenino #decoracaorustica #decoracaoprovencal #meninasdadecoração #inspiresuafesta . . . Gostou? 11 94741-4663 – WhatsApp IG: @madame_gire_decoracoes Facebook: Madame Girê Decorações em Festas