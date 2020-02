Os amantes da música brasileira não podem perder

Discoteca Pública em BH

Foto: Reprodução

Até mesmo os mais jovens vão se apaixonar pela enorme coleção de discos do colecionador e pesquisador musical Edu Pampani. A chamada Discoteca Pública reúne mais de 13 mil discos lançados a partir da segunda metade do século XX.

A discoteca reúne apenas artistas brasileiros, independente do estilo musical e está localizada no tradicional bairro Floresta, em Belo Horizonte.

O mais incrível desse acervo imenso é a possibilidade de visitação do público. Colecionadores, dj’s, músicos e até mesmos curiosos podem conhecer mais dessa parte da historia da música tão bacana.

O visitante pode escutar os discos, trocar ideias sobre equipamentos e até pedir pelas músicas que mais gostar, em versões mp3

Quem mora em BH ou estiver passando por lá vale a pena conhecer!

Discoteca Pública

Rua Itaúna, 192 – Bairro Floresta

Belo Horizonte – MG

Fone: (31) 2514-5710

Horário de Funcionamento:2ª à 6ª feira, das 10:00 às 19:00