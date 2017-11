O sucesso da pipoca em festas infantis é indiscutível. Quando o cheirinho de milho estourando começa a invadir o salão, as crianças (e os adultos também) logo ficam na expectativa para beliscar uma porção bem quentinha de pipoca.

Normalmente oferecida aos convidados em saquinhos de papel, ela pode se tornar o grande diferencial da sua festa se for servida de uma maneira criativa. E uma das fortes tendências para comemorações infantis é o open bar de pipoca.

A ideia é simples de executar: uma bancada ou carrinho abriga diferentes versões do petisco, trazendo também complementos que os convidados possam adicionar, tornando cada porção uma combinação única.

As versões salgadas podem receber como adicional pedacinhos de bacon, diferentes tipos de queijo, pimenta ou sal temperado com ervas finas. As opções doces, por sua vez, podem ser complementadas com pedacinhos de chocolate, leite em pó, creme de avelã, calda de caramelo, nozes e amendoim e outros tipos de confeito.

Você também pode preparar versões gourmet do petisco e estimular os convidados a provarem sabores exóticos e combinações incomuns de ingredientes, como mel e pimenta ou caramelo e flor de sal.

Para que o bar de pipoca funcione como o previsto, é importante que a estrutura esteja bem localizada e que os ingredientes estejam corretamente nomeados. Vale usar carrocinhas de pipoca, estantes ou montar uma mesa dedicada apenas ao petisco.