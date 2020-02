Obesidade canina – os sintomas e o tratamento

Se a costela do cachorro não são visíveis, é possível que ele esteja acima do peso

Foto: Dreamstime

Animais gordinhos correm riscos maiores de apresentar níveis elevados de colesterol e triglicérides. Essas substâncias são responsáveis por problemas como convulsão, danos nos olhos e alterações neurológicas. Bichos excessivamente gordos estão mais propensos a desenvolver diabetes

Os sintomas da obesidade canina

Para identificar um bicho obeso, basta olhar para ele. Além do corpo rechonchudo, o animal pode ter sede excessiva e falta de fôlego nos passeios.

Como é feito o diagnóstico

Se a costela do cachorro não são visíveis, é possível que ele esteja acima do peso. Mas o veterinário deve ser consultado para comparar o peso do seu animal com o estimado para a raça.

Qual é o tratamento?

Um programa bem-sucedido de emagrecimento exige plano nutricional, exercícios diários, monitoramento metabólico e hormonal e acompanhamento veterinário.