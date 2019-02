Parque temático da Disney no Brasil deve ocupar área de 800 hectares

O Governo do Distrito Federal pretende levar um parque temático da Disney às proximidades de Brasília, anunciou na última segunda (4) o governador Ibaneis Rocha (MDB). O projeto ainda está em fase inicial, mas já se sabe que há um espaço de 800 hectares na região administrativa de Sobradinho reservado à atração, conforme revelou o jornal Gazeta Braziliense.

No local funcionava o Polo de Cinema e Vídeo Grande Otelo. Para viabilizar o projeto do parque em terras nacionais ainda é preciso que haja alguns incentivos. Nesse aspecto, o governo precisaria oferecer infraestrutura e melhorias no transporte público até o local.

A expectativa é que o parque gere renda à região, com criação de empregos e aquecimento do turismo. “Estou buscando tudo aquilo que possa trazer desenvolvimento e emprego para nossa população, e recursos para áreas que estão desprovidas de recursos públicos”, afirmou o governador.

Além dos Estados Unidos, há parques da marca Disney em lugares como Hong Kong, Xangai, Tóquio e Paris.