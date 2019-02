Novo emoji de mãozinha está dando o que falar na internet

Os Emojis já são conhecidos pela sua capacidade de representar uma enorme variedade de sentimentos e significados. Com eles, é fácil dizer que você está rindo ou chorando. Mas, agora, com uma nova leva de Emojis aprovados, um deles, em particular, está dando o que falar.

A Emojipedia, um tipo de enciclopédia que reúne todos os emojis criados, divulgou mais 230 figurinhas que serão lançadas até o final de 2019. Entre elas, algumas mais inclusivas, como pessoas em cadeiras de rodas, pessoas fazendo sinais de libras, próteses de braço e perna e cães-guia.

No entanto, uma nova figurinha de mão fez com que os brasileiros se sentissem realmente representados. O Emoji representa uma mão beliscando, ou indicando uma medida pequena.

Usuários no Twitter relacionaram o novo Emoji com diversas áreas de sua vida, desde seu salário, até humor, paciência e vontade de trabalhar. Confira algumas das reações:

o unicode como sempre muito empático e inclusivo fazendo um emoji pro salário do publicitário https://t.co/oKJQcL8pEC — hater da naomi smalls (@arthurhma) February 5, 2019

O emoji que representa: Meu salário Meu humor Meu auto estima Minha paciência https://t.co/HADF5SaJSp — Arthur (@oarthurcom) February 6, 2019

Teve até quem relacionou com a televisão brasileira e o nosso famoso professor Raimundo (Chico Anysio), o mestre super paciente da Escolinha do Professor Raimundo (Rede Globo, 1957).

Emoji aprovado pro revival da escolinha do professor Raimundo: e o salário, ó: https://t.co/BQK6ctEYnm — Jacqueline Lafloufa (@jacquelinee) February 5, 2019

