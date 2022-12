Nova Zelândia é o 2º pior país para estrangeiros viverem

Morar fora do país é o sonho de muitos brasileiros, e pesquisar o destino é a melhor forma de fazer a escolha certa. Uma pesquisa realizada pela rede InterNations, feita com 12 mil expatriados de 177 nacionalidades que vivem em 181 países, analisou fatores socioeconômicos para medir o grau de dificuldade que essas pessoas têm em morar nas diversas nações estudadas. Uma das grandes surpresas da lista foi a Nova Zelândia, considerada o 2º pior país para estrangeiros viverem.

Conhecida pelas paisagens exuberantes, a Nova Zelândia perdeu apenas para o Kuwait, que há 30 anos sofreu invasões iraquianas e tem sua infraestrutura afetada até hoje por conta destas. O motivo da dificuldade em morar em território neozelandês está nas finanças: 30% dos estrangeiros veem sua situação financeira desfavoravelmente. Além disso, 32% acreditam que não têm salários justos e 15% não veem propósito no que fazem. A qualidade de vida também foi criticada pelos estrangeiros por conta dos custos elevados de transporte e falta de opção de atividades de lazer e vida noturna. No total, apenas 60% dos estrangeiros está feliz na Nova Zelândia.

Já o Brasil se encontra no 16° lugar como melhor país para estrangeiros, uma ótima posição no ranking, com critérios como qualidade de vida, facilidade em encontrar trabalho, custo de vida, moradia e dificuldade com o idioma. O país ficou em 10º em opções de lazer, 4º em facilidade para se estabelecer, 3º em cultura, 5º em receptividade e 4º em facilidade para fazer amizades.

Veja o ranking dos países preferidos dos estrangeiros.

México: 1° lugar

Indonésia: 2° lugar

Taiwan: 3° lugar

Continua após a publicidade

Portugal: 4° lugar

Espanha: 5° lugar

Emirados Árabes Unidos: 6° lugar

Vietnã: 7° lugar

Tailândia: 8° lugar

Austrália: 9° lugar

Singapura: 10° lugar