As coroas de flores nunca saem de moda. Parte deste sucesso deve-se ao fato de que o acessório possui a capacidade de adaptar-se a diferentes tipos de cerimônia: casamentos diurnos, noturnos, em ambientes urbanos, no campo ou na praia. Mas, verdade seja dita, normalmente é mais usado em celebrações ao ar livre e durante o dia.

A delicadeza do acessório dá um toque romântico ao visual da noiva, ressaltando sua beleza natural e trazendo frescor ao look.

Para ajudar quem pretender aderir ao acessório listamos 3 conselhos práticos para garantir que o seu visual de noiva seja impecável:

1. Escolha as flores certas

Escolher flores da estação ajudará a reduzir o custo do material, mas este não deve ser seu único critério na escolha das flores. Consulte o florista responsável pela confecção do acessório e discutam quais são as espécies mais resistentes que darão o resultado que você deseja. Assim, você se certifica de que o acessório não ficará murcho ao longo da cerimônia.

Normalmente o arranjo de flores naturais é montado sobre uma fina estrutura metálica, que pode receber também galhos finos e folhagens para dar mais volume.

Lembre-se: para cada comprimento, uma coroa

Para as noivas de cabelo longo, as coroas bem cheias e volumosas servem como uma boa alternativa de acessório para valorizar os fios de maneira natural. Já as noivas de cabelos médios e curtos devem optar por coroas mais finas e delicadas.

2. Defina uma paleta de cores

A coroa não precisa obrigatoriamente ser feita em flores brancas, nem mesmo utilizar as mesmas cores do buquê. Defina uma paleta de tonalidades harmônicas que combinem com a identidade visual do look como um todo. Muitas noivas optam por combinar um buquê neutro uma coroa colorida, para trazer mais vida ao visual e atrair a atenção para o rosto.

3. Escolha bem o seu penteado

Grande parte das noivas que usam este tipo de acessório preferem deixar os fios soltos. No entanto, é importante lembrar que as coroas de flores também ficam lindas em coques baixos laterais desarrumados, tranças e semi presos mais informais. Converse com o cabeleireiro e façam provas do acessório com antecedência para garantir que você fique linda e confortável no seu grande dia.