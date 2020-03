No dia internacional para celebrar a felicidade, uma playlist especial

Hoje é o Dia Internacional da Felicidade. E, em tempos tão difíceis como os que estamos vivendo, nunca foi tão necessário um incentivo para reverenciarmos esse sentimento. A data foi escolhida pela ONU há 8 anos para que tivéssemos no calendário um dia para promover a felicidade e alegria entre os povos do mundo.

Este ano CLAUDIA abraça a data para criar uma playlist de músicas que a equipe da revista selecionou para ajudar a trazer um pouco de alegria em tempos de quarentena e distanciamento social. Sozinha, com parentes, amigos ou online, é para ligar a todo volume e curtir. Que o nosso dia seja o mais feliz possível!

Butão originou a idéia

A proposta de criar uma data fixa para celebrar a felicidade veio do Butão, o país asiático que desde 1972 mede o índice de Felicidade de seus cidadãos. O FIB, como é chamado, é composto por dez pilares: educação para a inclusão social, preservação e promoção dos valores culturais, resiliência ecológica, boa governança, vitalidade comunitária, saúde, desenvolvimento sustentável, diminuição da jornada de trabalho, esporte, igualdade entre gêneros e liberdade de pensamento. No Butão, o FIB tem a mesma importância do PIB (Produto Interno Bruto) porque cidadãos felizes tem um papel igualmente importante como os cidadãos produtivos.

O Butão propôs a data de 20 de março como o dia em que o Mundo deva priorizar a Felicidade e 193 países aprovaram. Desde então, essa é o Dia Internacional da Felicidade.