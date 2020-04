No Dia Mundial da Saúde um momento para reflexão

Há 72 anos a Organização Mundial da Saúde (OMS) elegeu 7 de abril como o Dia Mundial da Saúde. Era para ter um dia por ano em que o mundo se uniria para discutir questões sérias relacionadas à saúde. Em tempos de pandemia, a data é ainda mais especial. A saúde que OMS define tem conceito amplo e é “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade”.

No dia de hoje, diante das incertezas e preocupações que nos afligem, e um dia para pensarmos no futuro e como poderemos nos aproximar – fisicamente inclusive – para criar uma nova realidade para todos nós. E também um dia para agradecer a todos os profissionais da saúde e voluntários dedicados a combater a pandemia do Coronavírus e ajudar para que a nossa vida normal possa ser retomada em segurança. Feliz Dia Mundial da Saúde.

