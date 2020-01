Nasceu! Claudia Leitte dá à luz Bela, sua terceira filha, nos EUA

Nasceu! Claudia Leitte deu à luz Bela nesta terça-feira (20), nos Estados Unidos, por conta da sua agenda de trabalho. A cantora anunciou o nascimento da filha em um post no Instagram com a fotos das lembrancinhas de maternidade da pequena. “Antes mesmo de te formar no ventre materno, Eu te escolhi; antes que viesses ao mundo, Eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações!” Seja bem-vinda, minha estrela, minha #Bela!”, escreveu na legenda.

Depois de algumas horas, a mamãe nos presenteou com um clique lindo da bebê.

Além da caçula, Claudinha e o marido Márcio Pedreira são papais de dois meninos: Davi, de dez anos, e Rafael, 7.

No último fim de semana, a cantora postou sobre a sua terceira gravidez, dando um spoiler que a chegada da garotinha estava bem próxima!

Agora, a família vai ficar ainda mais linda, né? Parabéns!