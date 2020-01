Nasce primeira filha de Ticiane Pinheiro com César Tralli

Nasceu! Na última sexta-feira (12), Ticiane Pinheiro deu à luz primeira filha com o jornalista César Tralli, em São Paulo. O parto cesariano aconteceu no Hospital Israelita Albert Einstein e o nascimento às 16h35. As informações são da “Folha de S. Paulo”.

Ainda de acordo com o veículo, a pequena Manuella nasceu com 3,5 quilos e 50 centímetros, saudável. E o momento aconteceu exatamente com Tici com 40 semanas de gestação e um dia após ter sido afastada no programa “Hoje em dia”, da Record.

No Instagram, a mamãe de segunda viagem já postou o primeiro clique da pequena. Na legenda, ela lembrou o apelido “biscoitinho” que usa sempre com a primeira filha, Rafaella Justus – fruto do relacionamento da apresentadora com Roberto Justus. E também escreveu sobre a emoção da pequena ter nascido.

“Sem palavras para dizer o quanto esse momento está sendo mágico. Bem vinda à vida, filha. Você já é muito amada por todos. Foi tudo tão lindo…e você, meu amor, César Tralli, conseguiu fazer desse momento ainda mais especial. Te amo demais e agora temos um pacotinho de biscoito”, declarou a apresentadora para o marido com quem se casou em dezembro de 2017.

O mesmo clique foi postado pelo jornalista e ele também não conteve a emoção na legenda. “Bem vinda ao mundo minha filha. Você já chega proporcionando a maior emoção da minha vida. Muito obrigado Deus. Te amo, Ticiane Pinheiro. Família abençoada”, enfatizou César.

Parabéns, Tici e César!