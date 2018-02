Faltam 8 dias para o Carnaval! Para você já ir ensaiando para os blocos, preparamos uma mixtape com as músicas que vão marcar presença nas ruas de todo o Brasil. Entre clássicos e novidades do verão 2018, estas canções não vão deixar ninguém parado. Pode afastar os sofás da sala e dar o play que a festa vai começar!

