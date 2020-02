Meu filho quer fazer tatuagem

Sugira que seu filho faça uma tattoo de henna, o desenho desaparece naturalmente em até três meses

Foto: Getty Images

É cada vez mais comum ver adolescentes com um estilo bastante personalizado. Há o grupo dos mais ousados, que enfeitam o corpo com tatuagens, piercings e até alargadores – aquelas argolas enormes na orelha. Já os menos radicais usam penteados em estilo dread-lock (rastafári) ou tintura de cores chamativas.

Os pais e as mães costumam ficar assustados com essas atitudes, sem saber o que fazer. Algumas famílias apóiam a decisão dos filhos, mas para outras tais mudanças são um problemão. Segundo a psicóloga Rita Clara Atanes dos Santos, de São Paulo, esse comportamento dos jovens é normal. ”Eles querem chamar a atenção, ser diferentes ou fazer parte de um grupo”, diz.

Com relação ao estilo do cabelo, não há motivo para drama. Se o seu filho quiser voltar atrás, é só cortar as trancinhas. Já com as tatuagens definitivas, não acontece o mesmo. ”Como não têm idade suficiente para tomar tal decisão, eles talvez se arrependam no futuro”, alerta Rita.

. Quando sua resposta é sim

Primeiro, deixe o preconceito de lado e escute seu filho. Se sentir que não é só uma coisa de momento e não vê problema nessas práticas, apóie o jovem. Mas fale dos prós e dos contras da decisão. Se ele quiser ter um piercing, por exemplo, leve-o para assistir uma sessão ou faça-o conversar com alguém que já tenha feito um.

. Quando sua resposta é não

Se você é contra, explique claramente o porquê. Diga a ele que ao fazer uma tatuagem, por exemplo, ele poderá ter problemas futuros para arrumar emprego, sofrer discriminação ou mesmo enjoar do desenho escolhido. E quando ele tiver maturidade e puder responder sozinho por suas ações, você irá apoiá-lo. Fale com autoridade e ponto final!

Saiba mais sobre tatuagem, piercing e dread-lock

Tatuagem

Procure referências do profissional eleito e tenha certeza de que seu filho não tem alergia. A tatuagem deve ser feita sobre a pele sadia, com tinturas vegetais e material descartável. Faça-o escolher bem o desenho, para não se arrepender depois. Na dúvida, ele pode fazer primeiro uma tatuagem de henna, que desaparece naturalmente em até três meses.

Piercing

É uma palavra que em inglês significa perfuração. Os furos podem ser feitos em várias partes do corpo. Os mais comuns são orelhas, sobrancelhas, umbigo e língua. O tempo de cicatrização varia de acordo com o local escolhido. Mas se o piercing não for bem colocado e mantido sobre rigorosos cuidados higiênicos, poderá provocar reações alérgicas ou inflamações.

Dread-lock

O penteado afro, que antes era desejado só por quem tem cabelos crespos, conquistou também os lisos. Para ser trançado, é preciso que o cabelo esteja pelo menos na altura do queixo. Ao contrário do que diz o mito, os fios podem ser lavados naturalmente. Mas é preciso secá-los muito bem, pois a umidade atrai fungos que causam mau cheiro e até mofo no cabelo.