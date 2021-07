25 mensagens doces e afetuosas para enviar no Dia dos Avós

Uma das coisas que o isolamento social tirou foi o contato direto com a família, aumentando a saudade dos entes queridos, principalmente dos avós. E, por falar neles, nesta segunda-feira (26), é celebrado o Dia dos Avós. A data foi escolhida como uma homenagem à Santa Ana e a São Joaquim, os avós de Jesus Cristo, segundo a Igreja Católica.

Como o contato físico ainda não é uma opção segura, separamos 25 mensagens para você mandar aos vovôs e às vovós pelo WhatsApp, caso eles sejam adeptos ao mundo tecnológico, ou pela velha e boa ligação de telefone.

O importante é se fazer presente e demonstrar todo afeto cultivado por essas pessoas que nos ensinam tanto sobre amor, respeito e esperança. Confira as mensagens a seguir:

“Vocês são a sabedoria do mundo e o melhor que ele poderia me dar. Feliz Dia dos Avós!”

“Os avós criam memórias que o coração guarda para sempre. Feliz Dia dos Avós!”

“Os avós são os pais com açúcar que toda criança sonha. Feliz Dia dos Avós!”

“Ter avós é ter amor em dose dupla, é ser cuidado sem medida, é ter cúmplices para poder fugir das regras de vez em quando. Feliz Dia dos Avós!”

“Que eu possa segurar as suas mãos durante muitas décadas da minha história, pois você é um dos melhores capítulos dela. Te amo! Feliz Dia dos Avós!”

“Feliz Dia dos Avós! Ninguém faz pelos netos o que fazem os avós: eles salpicam uma espécie de pó de estrelas sobre as nossas vidas.”

“Quando eles leem para nós, não pulam nenhum pedaço das histórias e nem se importam de ler a mesma história várias vezes. Feliz Dia dos Avós!”

“Feliz Dia dos Avós! Vocês fazem tanto pela nossa família, que merecem tudo de melhor que há neste mundo.”

“Meus avós são a memória mais doce que eu tenho. Sou grato por todas as lições e o amor incondicional que me deram. Feliz Dia dos Avós!”

“Quando eu for velhinho, quero ser sábio e amoroso como os meus avós, pois eles são a minha maior inspiração! Feliz Dia dos Avós!”

“Os avós são uma memória gostosa e quentinha para guardar no coração para todo o sempre. Feliz Dia dos Avós!”

“Avós que cuidam dos netos deixam marcas em suas almas. Feliz Dia dos Avós!”

“Gratidão não é o suficiente para expressar o tanto que os meus avós fizeram por mim. Espero um dia poder retribuir todo esse amor aos meus netos. Feliz Dia dos Avós!”

“As melhores histórias, as melhores aventuras, as melhores lembranças são todas as que vivi com os meus avós. Feliz Dia dos Avós!”

“Meus avós podem parecer frágeis, mas eles são uma fortaleza, já passaram por tudo nessa vida e ainda transbordam todo o amor do mundo. Feliz Dia dos Avós!”

“Os abraços dos meus avós são o melhor remédio para a tristeza. Feliz Dia dos Avós!”

“Na infância, tudo ficava bem na casa dos meus avós. Eles sempre foram e sempre serão meu bem mais precioso. Feliz Dia dos Avós!”

“Não há amor como o dos nossos avós. Vocês são a minha maior referência. Feliz Dia dos Avós!”

“Não tem nada melhor do que férias na casa do vovô e da vovó. Feliz Dia dos Avós!”

“Feliz Dia dos Avós! Com as mãos delicadas, os cabelos grisalhos e o melhor sorriso do mundo, você me ensina as maiores lições da vida.”

“Avós são amor que nunca envelhece e sabedoria que nunca acaba.”

“Eu amo muito vocês, meus avós, a minha vida só tem cor graças a vocês.”

“As histórias contadas pelos nossos avós são lições de vida que o tempo não apaga.”