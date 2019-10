Problema no Whatsapp facilita hackeamento de conversas

O WhatsApp revelou ter consertado uma falha de segurança que permitia que hackers controlassem o aplicativo por meio de um GIF. A partir do momento que um usuário desavisado abrisse a imagem em sua galeria, o conteúdo de suas conversas ficava exposto para os hackers.

A vulnerabilidade foi descoberta na última semana pelo blog Awakened. Segundo o portal, aparelhos com as versões 8.1 e 9 do sistema Android poderiam estar suscetíveis ao hack.

Apesar de ter resolvido o problema, o Whatsapp declarou que é improvável que alguém tenha sido efetivamente hackeado pela técnica. “Não temos razões para acreditar que isso tenha afetado qualquer usuário, porém é claro que estamos sempre trabalhando para garantir maior segurança para nossos clientes”, disse um porta-voz do aplicativo à CNN.

Por via das dúvidas, é recomendado atualizar o aplicativo na App Store (Iphone) ou Play Store (Android).

