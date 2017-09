Entenda como a Lua Nova de setembro pode afetar seu signo

As fases da Lua tem grande influência no signo solar e, consequentemente, nos nossos comportamentos e sentimentos. Nesta terça-feira (19), inicia-se o ciclo da Lua Nova.

Esta fase é favorável para pensar em novos planos, sendo ideal para, por exemplo, criar um novo negócio. A força da Lua Nova é muito forte, e tudo aquilo que é iniciado nesse momento, costuma gerar bons frutos.

Veja o que isso representa no seu signo, de acordo com a astróloga mais conceituada do mundo, Susan Miller:

Virgem

23/8 a 22/9

Comece esta fase finalizando o que estiver pendente, e planeje seu próximo ciclo, pois o Sol em Virgem ainda não se encerrou. A fase da Lua Nova, principalmente com Sol nesse signo, é um bom momento para plantar sementes de novos projetos e pensar com antecedência quais são eles e de que forma vamos implantá-los. Aproveite.

Libra

23/09 a 22/10

Nessa fase, procure ter calma ao tomar decisões e medite sobre seus desejos e objetivos. Reflita também sobre a saúde e os hábitos que estejam fazendo mal a você. Uma boa ideia é procurar um profissional para ajudá-la a lidar com essas questões.



Escorpião

23/10 a 21/11

Alguns planetas que estarão alinhados vão iluminar sua casa para eventos sociais. Apesar de preferir a solidão, adorará manter contato com amigos e conhecidos, e isso pode ser uma oportunidade de impulsionar sua carreira. No amor, deixe o coração livre para oportunidades, pois pode ser que você conheça alguém especial.

Sagitário

22/11 a 21/12

A entrada da Lua Nova virá junto com o planeta Vênus na sua casa da carreira, trazendo ainda mais prosperidade no trabalho. Prepara-se para obter bons retornos profissionais a partir daí.

Capricórnio

22/12 a 20/1

Toda a energia dos planetas que vem crescendo para ajudá-la a atingir seus objetivos estará a todo vapor a partir da entrada da Lua Nova. Tudo o que você almeja a partir desse dia e nos dez seguintes será realizado com sucesso, e você poderá obter um bom retorno por muito tempo.

Aquário

21/1 a 19/2

A fase da Lua Nova, além de cinco planetas, se reúnem na casa que diz respeito ao seu dinheiro relacionado à outras pessoas, influenciando empréstimos, cartões e acordos de finanças. Muita informação virá à tona a partir daí. A parte boa é que você conquistará sua independência financeira, tornando-se mais madura e com mais recursos para lidar com imprevistos.

Peixes

20/2 a 20/

Um evento cósmico raro reunirá alguns planetas na sua casa dos relacionamentos, formando um novo acordo na entrada da Lua Nova. O movimento terá o poder de formar laços e mudar sua vida drasticamente, mas de forma positiva e por um longo tempo!

Áries

21/3 a 20/4

A partir da metade do mês, com a lua nessa fase , você irá enfrentar um desafio no trabalho que lhe proporcionará segurança, criatividade e a chance de brilhar, porém isso pode fazer com que você se sinta intimidade. Mas, faça jus ao seu Sol e não perca a confiança em si.

Touro

21/4 a 20/5

Durante a Lua nova, laços amorosos podem se intensificar. Esse é o melhor momento para investir! A posição dos planetas atua de modo que você e aquele par romântico darão super certo. Aproveite.

Gêmeos

21/5 a 20/6

A Lua nova enviará diversas oportunidades. Espere para assinar contratos até o dia 22 ou 23, que serão as melhores datas para firmar alianças. Se você pretende receber visitas em festas, os astros estão apoiando. Uma viagem surpresa pode surgir.

Câncer

21/6 a 21/7

Um conjunto de astros se aproxima na direção da sua casa das comunicações após a mudança de fase da Lua, sugerindo uma negociação que pode resultar em alianças e contratos. Saturno estará alinhado à essa Lua – por isso tenha calma e paciência consigo.

Leão

22/7 a 22/8

A Lua Nova enfatizará questões relacionadas a dinheiro. Essa pode ser a chance conseguir um aumento ou uma promoção. Por isso, seja segura e corra atrás!

Leia mais: Tudo sobre Astrologia