Saiba como a Lua Nova do dia 9 afeta o seu signo

O mês de setembro já começa com um fenômeno astral que afetará todos os signos. Confira como a Lua Nova do dia 9 atuará na sua vida:

Virgem (23/8 a 22/9)

Os acontecimentos mais importantes do mês virão depois da Lua Nova, no dia 9, quando um triângulo dourado iluminará o céu no seu setor de contratos e viagens. A presença de Urano garante o elemento-surpresa e pode favorecer essas questões. O Universo a presenteará com uma infinidade de possibilidades.

Libra (23/9 a 22/10)

Você precisa se afastar um pouco das preocupações do dia a dia para pensar. Uma situação familiar ou relacionada à sua casa exigirá reflexão. Esse dilema é decorrente da posição de Saturno, que permanecerá no mesmo setor do seu mapa por dois anos. Não se apresse em tomar uma decisão; nada será resolvido imediatamente. Mas a Lua nova, no dia 9, ajudará a vislumbrar alternativas.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Você começa este mês com as baterias recarregadas, cheia de amor e esperança. Esse clima continua e, próximo à Lua nova, no dia 9, você vai perceber que o mundo está se abrindo para você. A vida social agitada inclui jantares, festas e viagens (para perto ou longe). Vênus no seu signo até janeiro cria a atmosfera perfeita para o romance.

Sagitário (22/11 a 21/12)

No dia 9, a Lua nova abre um portal de energia. Será a única do ano na sua casa de honras e recompensas, indicando que você receberá propostas de promoção, um novo emprego ou aumento salarial. É provável que tenha uma reunião com uma pessoa poderosa, importante, o que lhe trará muitas oportunidades.

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Viagens estão nos planos para este mês e você deve aproveitar cada oportunidade. Como a Lua nova, no dia 9, acontece em Virgem, o destino deve ser um lugar com montanhas e lagos. Se não puder se afastar, talvez pense em voltar a estudar. O Universo incentivará essa expansão de consciência e de ensinamentos.

Aquário (21/1 a 19/2)

As finanças têm sido um tema recorrente para você. A Lua nova, no dia 9, porém, lhe proporcionará boas oportunidades de ganhar dinheiro e realizar sonhos. Tudo indica que você tomará uma grande decisão – vai comprar uma casa, matricular–se na faculdade ou empreender.

Peixes (20/2 a 20/3)

Na Lua nova, no dia 9, estará focada nos relacionamentos. Júpiter e Plutão vão oferecer apoio para que você avance nessa área. Talvez se sinta preparada para assumir um compromisso. Se não for no amor, será nos negócios.

Áries (21/3 a 20/4)

Você esteve atuando em velocidade máxima nos últimos meses. Mas até as pessoas do signo mais cheio de energia do zodíaco precisam descansar. Durante a primeira semana, foque em projetos que já estão em andamento para corrigir erros e aperfeiçoá-los. No dia 9, a Lua nova marca a volta ao ritmo normal.

Touro (21/4 a 20/5)

No começo do mês, o ritmo será mais leve no escritório. Curta os amigos, saia para dançar e invista em momentos românticos – a vida a dois será estimulada pela Lua nova, no dia 9. Se estiver solteira, abra o olho para pretendentes interessantes que o astro colocará no seu caminho. Se for criativa, essa Lua também lhe dará a chance de mostrar seu talento a uma pessoa influente.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

No dia 9, Júpiter e Plutão terão o último momento de sintonia até 2022, aspecto que levará sua reputação às alturas, trazendo ganho financeiro. Mercúrio, seu regente, receberá raios desses dois planetas, garantindo mais benefícios. Na mesma data, a Lua nova ilumina a família. Será um período adorável, com influência de Urano e Saturno, ideal para tomar decisões sobre mudança de endereço.

Câncer (21/6 a 21/7)

O ano apresentou poucas oportunidades para diversão, e a Lua nova, no dia 9, mudará isso, dando motivo para boas risadas. Com Marte e Mercúrio em movimento direto, também é recomendado fechar acordos e assinar contratos.

Leão (22/7 a 22/8)

Focar em questões financeiras não é sua atividade favorita, mas você parece motivada a economizar e investir. A Lua nova, no dia 9, influencia o seu setor de ganhos. Se estiver procurando emprego ou pensando em pedir aumento salarial, este é o melhor momento do ano para expressar suas vontades e analisar as opções.

