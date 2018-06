Como a Lua Nova em Gêmeos do dia 13 de junho afetará seu signo

A Lua, no mapa astral, representa como as pessoas lidam com os sentimentos. Além disso, as fases lunares têm grande influência no signo solar. A Lua Nova vem aí no próximo dia 13 de junho. Posicionada em Gêmeos, um signo de fácil adaptação e muito comunicativo, promete trazer grandes mudanças!

Gêmeos

21/5 a 20/6

A Lua nova no seu signo trará momentos de alegria. Só fique esperta com as finanças, afinal, Saturno, o planeta dos excessos, estará cruzando esse setor do seu mapa. Cuidado para não perder o controle com seus gastos!

Câncer

21/6 a 21/7

Você atravessa um período conturbado no estilo de vida que vem acarretando gastos, apesar disso, aproveite o momento para descansar. Recomendado investir em um novo visual: usufrua da Lua em Gêmeos, o signo das mudanças. Vale pintar e cortar o cabelo ou comprar roupas.

Leão

22/7 a 22/8

Durante a Lua nova, você se sentirá dividida, tendo que escolher entre a carreira e um relacionamento. Aproveite para refletir sobre o que realizou até agora e rever seus planos. A instabilidade do signo de Gêmeos baterá na sua porta, mas como uma boa leonina, você saberá como reagir.

Virgem

23/8 a 22/9

É provável que receba uma oferta de emprego com salário gordo, a Lua em Gêmeos sempre traz grandes questões financeiras. Lembre-se de que a boa comunicação geminiana é a chave para o sucesso.

Libra

23/9 a 22/10

A vontade de viajar está incontrolável, e uma escapada de fim de semana pode ser exatamente o que você precisa para diminuir as preocupações, como pede seu espírito libriano. Mas atente para detalhes de hotel e transporte! Esse período pode trazer sucesso na sua carreira.

Escorpião

23/10 a 21/11

Até o dia 13, Vênus se encontra em boa posição para marcar viagens. Se o objetivo for romântico, embarque quanto antes. A carreira será beneficiada com movimentações pouco esperadas, clássicas da instabilidade do elemento ar, aonde Gêmeos pertence.

Sagitário

22/11 a 21/12

Pense com calma nas propostas que receber perto do dia 13, pois Netuno, em confronto com a Lua nova em Gêmeos, atrapalha seu julgamento. Não perca o foco do sol em Sagitário.

Capricórnio

22/12 a 20/1

Outras tarefas vão surgir no trabalho. Como a comunicação estará comprometida, seja cuidadosa e não descuide dos detalhes. Financeiramente, é preciso ter cuidado com os gastos, pois a tendência é que continuem subindo até novembro.

Aquário

21/1 a 19/2

No dia 13, a Lua nova cria o cenário ideal para relacionamentos. Será difícil não atrair olhares e admiradores. Mas, acima de tudo, permita-se sentir a vibração do amor que recai sobre você, deixe a frieza pra lá, aquariana!

Peixes

20/2 a 20/3

Em torno do dia 13, durante a Lua nova, o período é bom para reformar ou redecorar o lar. Se não for esse o caso, é possível que alguém da família precise da sua ajuda. Mude o ambiente ao seu redor.

Áries

21/3 a 20/4

No dia 13, durante a Lua nova, você deverá optar por um destino de viagem que vai saciar sua vontade de viver novas experiências e fugir das obrigações do dia a dia. Se não puder se ausentar, cogite matricular-se em um curso que desafie seus limites.

Touro

21/4 a 20/5

Na Lua nova, no dia 13, você terá a oportunidade de ganhar uma boa quantia – pense em negociar aquele aumento. O taurino é ambicioso, com a Lua em Gêmeos, essas ambições podem se concretizar!