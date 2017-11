Não é segredo para ninguém que a Lua tem influência nos mais diversos aspectos da vida — das plantações aos mares e, principalmente, nos nossos signos.

No próximo sábado (4), a Lua Cheia estará em Touro e promete acentuar as energias e destacar pontos interessantes da nossa natureza. Esse é o momento perfeito para deixar sua força interior aflorar, correr atrás dos seus sonhos e cuidar mais dos relacionamentos (românticos ou não).

A influência da Lua cheia nos signos

A famosa astróloga Susan Miller contou a CLAUDIA o que os astros reservam para os signos e como a Lua cheia afeta cada um. Veja:

Aquário

21/1 a 19/2



A Lua cheia passará por casas muito importantes do seu signo, fazendo com que Novembro seja um mês poderoso. Ela começará pela quarta casa, de casa e família. Com Urano próximo, você provavelmente se mudará rapidamente e mais de uma vez nos anos que virão — provavelmente por conta de oportunidades de trabalho. O planeta, que é um agente provedor de mudanças, ficará nessas casas por sete anos, então, isso pode trazer momentos interessantes.

Peixes

20/2 a 20/3

Novembro pode se tornar um dos meses mais felizes do ano, uma vez que traz grandes chances de mudanças de cenários. Com a Lua cheia do dia 4 de Novembro, você talvez faça uma viagem para um lugar próximo e que não precise de longa estada. Pode ser para negócios e, caso seja, parece a hora perfeita para sugerir ideias.

Áries

21/3 a 20/4

Júpiter acabou de entrar em Escorpião e isso pode significas que, no dia da Lua cheia ou até a Lua nova do dia 18, você receberá uma quantia generosa de dinheiro. No amor, se você está namorando ou espera encontrar alguém este mês, o romance será caloroso e carinhoso, principalmente durante o fim de semana do dia 4.

Touro

21/4 a 20/5

A Lua cheia em Touro traz uma onde de energias positivas para diversas casas do signo. No trabalho, pode esperar uma fase de bons negócios. Ao passo que, nos relacionamentos, atente-se apenas a ciúme ou teimosia excessivos.

Gêmeos

21/5 a 20/6

Sua saúde estará em pauta este mês, principalmente durante a Lua cheia. Com Júpiter forte no seu signo, conhecido por ser um ótimo curador, seria melhor procurar médicos ou fazer um bom check-up para garantir que sua saúde está boa. Se você precisar realizar algum procedimento médico, Novembro é um mês bom para isso.

Câncer

21/6 a 21/7

O mês começa com um importante evento social, no qual você estará rodeada de luxo e beleza, graças à Lua cheia do dia 4. Netuno ajudará dando uma pitada de magia e encanto e o envolvimento amigável de Plutão sugere que os convidados serão bem-sucedidos e estimularão seus pensamentos. Júpiter e o Sol orbitando próximos sugerem que você pode conhecer alguém que não sairá da sua cabeça tão cedo.

Leão

22/7 a 22/8

Com a Lua cheia na casa das honras, prêmios e conquistas, sua carreira será muito beneficiada. Se você está sendo entrevistada para uma nova vaga, você terá um retorno positivo e poderá pagar aquela rodada de drinks para seus amigos. Essa Lua também sinalizará Netuno, o que significa que um projeto recente pode trazer os aplausos que você espera.

Virgem

23/8 a 22/9

Seu signo é conhecido por ser um excelente comunicador e a Lua cheia traz o fim de um de seus projetos nessa área — você poderá vender um manuscrito para um editor ou entregar sua tese de doutorado para o orientador. Com Netuno orientando a Lua, seu trabalho ficará bem criativo. O envolvimento de Plutão aponta para um projeto que pode transformar aqueles que veem seu trabalho.

Libra

23/9 a 22/10

A Lua cheia do dia 4 dará um empurrãozinho final para aquela mudança de estilo de vida que você está buscando. Com o fim do ano se aproximando, essa será uma boa hora para fazer um pequeno planejamento com seu contador. Se você espera comprar, vender ou reformar o lugar onde mora, faça estimativas logo no início desse mês.

Escorpião

23/10 a 21/11

De vez em quando, tudo se encaixa em seu devido lugar — e Novembro será um desses meses raros e gloriosos. Júpiter, o doador de presentes e sorte, está agora em Escorpião pela primeira vez em 12 anos e trará muita positividade na Lua cheia. Você também poderá ficar noiva ou se casar durante esse fim de semana. Se já é casada, poderá ter uma experiência memorável com o parceiro.

Sagitário

22/11 a 21/12

Com o Sol e Júpiter se movendo pelas casas mais particulares do seu signo durante a Lua cheia do dia 4, parece que você está trabalhando em assuntos importantes para seu futuro. Ela trará um aspecto encorajador para Netuno, o que sugere que você terminará um projeto, o qual pode culminar em um dos trabalhos mais bonitos e emocionantes que você já fez.

Capricórnio

22/12 a 20/1

A Lua cheia traz atração e afeto para sua vida amorosa. Com Netuno tão proeminente, você sentirá que a Lua trará uma experiência digna dos seus sonhos e poderá até sentir que o amor está se transportando para um outro lugar do coração e da mente. Plutão em Capricórnio estará ativo e dará a você uma presença decisiva e poderosa.