Livro retrata igualdade através de retratos nus de famosos e anônimos

O fotógrafo Brunno Rangel e o diretor criativo Marcelo Feitosa acabam de lançar o livro ‘PELE’. O projeto fala sobre autoaceitação e igualdade, retratando a singularidade de cada pessoa fotografada. As fotos foram feitas sem o recurso de Photoshop, maquiagem ou roupas.

Todos são retratados nus para mostrar a ideia principal do projeto, que é o fato de que todos são somente pele por baixo da roupa, independentemente da raça, cor ou posição social. As fotos estão em preto e branco para retratar a aproximação da essência real e alma do fotografado. Ao lado de cada retrato há poesias e fragmentos de textos de Marcelo Feitosa, que fez a direção criativa do livro.

Segundo o fotógrafo Brunno Rangel, “a inspiração surgiu da necessidade de mostrar que a beleza vai além do padrão. Nós nos descobrimos e nos transformamos fazendo as fotos”.

O livro é composto por 304 páginas e 160 personagens. Dentre as pessoas fotografadas estão famosos como Sabrina Sato, Flavia Alessandra e Reynaldo Gianecchini e também anônimos. Amanda Carvalho foi uma das escolhidas para ilustrar a capa, pois, segundo Brunno, “ela retrata exatamente o que é o projeto, se amar, se aceitar como é”.

Para o diretor criativo, Marcelo Feitosa, “Pele é a roupa que a alma escolheu vestir. Pele nos define e nos faz únicos. Pele é o que quisermos ser”. Ele concluiu dizendo que “em tempos onde o ‘padrão’ imposto pelo mundo mata pessoas de depressão pela rejeição e não aceitação, nós resolvemos falar sobre igualdade e auto aceitação onde as ferramentas são pessoas vestidas delas mesmas”.

O livro ‘PELE’ será vendido, sob encomenda e a partir do dia 13 de dezembro, por meio do site www.peleproject.com.br .

