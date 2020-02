Lavagem de roupas escuras e claras

Separe as roupas de cores e defina a

temperatura da água antes de lavar

Foto: Getty Images

Primeiro, verifique cada peça

Antes de colocar as roupas na máquina, retire sujeiras muito pesadas e outras manchas, que não saem ou que podem estragar a máquina. Verifique se todos os bolsos estão vazios, desdobre as mangas e não se esqueça de fechar zíperes e ganchos. Peças estampadas e escuras devem ser lavadas do lado avesso, para não soltarem tinta.

Separe por blocos de cor

Antes de lavar as roupas, separe-as por cores. Forme blocos de peças brancas, claras e escuras. Deixe de lado as de tecido mais delicado, que precisam ser lavadas à mão. Cada bloco deve ser lavado separadamente, um de cada vez.

Escolha a temperatura

Quando o bloco estiver muito sujo, coloque no modo “água quente” da máquina de lavar. Use a temperatura morna em tecidos de cor clara ou quando a sujeira for moderada. Vá de água fria quando as roupas não estiverem muito sujas ou forem de cor viva, que desbote. O tipo de sabão ajuda na lavagem: o líquido é ótimo para água fria, enquanto o sabão em pó dissolve melhor nas temperaturas mais quentes.