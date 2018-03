Lançamentos de produtos para fazer um ritual de beleza

Reservar um tempo para cuidar de si mesma é uma excelente maneira de descarregar as energias negativas e relaxar. Selecionamos alguns produtos lançados neste mês de março que são excelentes para você incluir no seu ritual de beleza e se sentir mais positiva.

Explosão de flores

Uma bruma perfumada é capaz de levantar o astral até nas mais nubladas manhãs. Divertida e jovial, a Kenzo World Eau de Toilette (379 reais*, 50 ml) mescla notas de pêra às flores de amendoeira, peônia e lírio, resultando em uma fragrância alegre e despojada para o dia a dia.

Momento que relaxa

Tem coisa melhor para o corpo e a alma que uma ducha revigorante depois de um dia cansativo? Enriqueça o momento com linhas aromáticas e nutritivas, como a nova Ameixa Negra, Nativa Spa, O Boticário, que conta com Body Splash (54,90 reais*) e Óleo Corporal (67,90 reais*), além de sabonete, hidratante corporal e de mãos.

Aliados que valorizam

Se tem uma cartela de cores que realça a beleza com naturalidade e elegância é a dos nudes. A coleção Travel Diary, Chanel, traz os produtos básicos de um nécessaire. A Palette Essentielle (345 reais*) une iluminador, blush e corretivo no mesmo estojo, enquanto o batom Rouge Allure Nightfall (205 reais*) e o esmalte Le Vernis New Dawn (160 reais*) são curingas, para usar sempre.

Nutrição impecável

Bastam algumas gotinhas do Óleo Concentrado Patauá, L’Occitane au Brésil (79 reais*), na máscara ou no condicionador para intensificar o poder de nutrição dos fios. Ele complementa a ação do Shampoo Tratamento Capilar (55 reais*), específico para cuidar do couro cabeludo.

Pele descansada

A linha Premier Cru, Caudalíe, foi toda reformulada, ganhando textura mais leve e de rápida absorção. O ritual completo, que inclui creme facial (669 reais*, na foto), para os olhos, óleo e sérum, desacelera o envelhecimento natural da pele. De quebra, dá uma revigorada instantânea.

* Preços pesquisados em março de 2018, sujeitos à alteração