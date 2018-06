Junho será um mês importante no amor para as aquarianas

Atenção, aquarianas! Se você está em busca de romance ou preocupada com seu relacionamento, a astróloga Susan Miller tem algumas notícias para lhe dar diretamente dos céus. De acordo com sua leitura dos astros, este mês será importante no amor para quem nasceu entre 21 de janeiro e 19 de fevereiro. Entenda o motivo:

No Dia dos Namorados, 12 de junho, Marte no seu signo aumentará seu poder de atração. Você vai se sentir confiante. No dia 13, a Lua nova cria o cenário ideal para relacionamentos. Será difícil não atrair olhares e admiradores. Mas, acima de tudo, permita-se sentir a vibração do amor que recai sobre você. Alguns dias depois, o planeta entrará em movimento retrógrado, deixando-a indecisa quanto a seus sentimentos. O dia 25, de mais sorte do ano, trará um momento especial a dois.

