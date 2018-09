Juliana Alves repete tema de festa da filha por motivo fofo

View this post on Instagram

Foi sensacional! ❤️❤️❤️❤️❤️ Obrigada por cada detalhe que você pensou com tanto carinho, pelo time maravilhoso de parceiros que você reuniu nessa tribo! Ver o brilho no olho das crianças não tem preço! Yolanda mesmo no fim da festa, tava tão banhada de amor que até andou! Inesquecível! Obrigada por acalentar meu coração com seu trabalho lindo! Você é muito mais do que decoradora( o q já é incrível). Você faz a festa acontecer!! É linda a sua missão e você a realiza com primor! Obrigada! Obrigada! Obrigada a você, sua equipe e companheiros! 👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾 Painéis maravilhosos @nuvemsublimacao Cenografia e projeto incrível da @cenoprint Móveis lindos da @ludmylla.locacao Aqui 7 fotos da @karinamartinifotografia ✨✨✨✨✨✨ #festa #tribodayolanda #felizyolanda1ano ✨