Instagram e Facebook mostrarão quanto tempo usuário passa na rede social

O Instagram e o Facebook criaram ferramentas para ajudar as pessoas a gerenciarem o tempo gasto nos aplicativos. “Nossa ideia é que essas ferramentas deem às pessoas maior controle sobre a experiência delas nas plataformas”, afirma comunicado da empresa.

São três novos atributos nas duas plataformas que prometem otimizar o uso das redes. A primeira, um painel de atividades, mostra quanto tempo as pessoas gastaram no aplicativo nos últimos 7 dias. Um lembrete diário, outra inovação, controla o tempo de uso e, por fim, foram desenvolvidas novas configurações para limitar as notificações.

“Queremos que o tempo que as pessoas passam no Facebook e no Instagram seja positivo, inspirador e com propósito. E que as pessoas estimulem conversas entre pais e filhos sobre os hábitos online mais adequados para eles”, anunciam as marcas.

Todas as novidades foram desenvolvidas com a colaboração de especialistas e organizações líderes em saúde mental, acadêmicos, além de uma pesquisa própria, feita com o feedback dos usuários de ambas as redes.

Segundo os desenvolvedores, para usar as novas ferramentas é simples: acesse a página de configurações em qualquer um dos aplicativos. No Instagram, toque em “Sua atividade” e, no Facebook, toque em “Tempo no Facebook”.

Ainda no painel, você também pode definir um lembrete diário que vai te alertar quando atingir o tempo que estipulou para aquele aplicativo. Ele pode ser alterado ou cancelado a qualquer momento.

Além de tudo isso, ao tocar em “Configurações de notificação”, você pode acessar a nova opção de “Silenciar Notificações Push”, que limitará as notificações do Facebook ou do Instagram por um período de tempo determinado.

“Temos a responsabilidade de ajudar as pessoas a entenderem quanto tempo estão passando em nossas plataformas, para que todos possam gerenciar sua experiência da melhor forma possível”, dizem as plataformas.