Inspirações de tatuagens delicadas para fazer com a irmã

Uma ótima semana a todos! Trabalho para melhores amigas #detalhenapeletattoo #gabrielcastro #tattoo #tatuagem #tats #tatuaje #design #SPtattoo #011 #staytrue #estudiosetattoo #desenhopratattoo #tattooing #tattoodesing #tattoolifestyle

A post shared by Detalhe Na Pele Tattoo (@detalhenapeletattoo) on May 21, 2018 at 2:59pm PDT