Ideias para seu filho dormir bem

Adiar a hora de o bebê ir para a cama para que ele durma até mais tarde só serve para bagunçar o relógio biológico dele

Um bebê que não dá trabalho para dormir e acorda só no dia seguinte é o sonho de qualquer mãe. Às vezes, parece impossível chegar a esse grau de tranquilidade. Mas, com um pouquinho de treino, seu filho logo aprenderá a dormir bem. E o sono de qualidade é fundamental para a saúde e para o desenvolvimento dele. Também você sai ganhando: descansada, tem muito mais disposição para curtir o filhote.

De olho no relógio

O organismo do bebê é programado para dormir cedo, entre 18 e 20 horas. Se esse horário não for respeitado, ele começa a produzir substâncias estimulantes, que deixam os pequenos ainda mais ligados, criando um círculo vicioso que impacta crescentemente a qualidade do sono. Crianças que não dormem direito liberam mais cortisol, o hormônio do stress, que as leva a acordar mais vezes à noite, gerando mais stress e fazendo com que liberem ainda mais hormônio… Além de interferir na dinâmica da família, a falta de sono atrapalha o crescimento e o desenvolvimento do bebê.

Ritual infalível

Um estudo com 58 crianças até 2 anos conduzido pela médica Jodi Mindell, do Centro do Sono do Hospital das Crianças da Filadélfia, nos Estados Unidos, mostrou que os bebês que contavam com um ritual específico antes de adormecer pegavam no sono mais rapidamente, tinham 38% menos episódios de despertar e ficavam 49% menos tempo acordados à noite. Esse ritual é simples e consiste de três passos: um banho morno, seguido de uma massagem relaxante e, já na cama, uma atividade tranquila, como contar uma história ou cantar. “O ideal é dar o banho em um ambiente calmo. E a massagem é quase um carinho. Basta fazer movimentos circulares leves pelo corpo do bebê”, ensina a terapeuta corporal Marjorie Sá.

Para dormir melhor

· Um bichinho de pelúcia ou paninho com textura pode servir de estímulo ao sono. Ao manuseá-lo, o bebê se acalma e é como se embalasse a si mesmo. “Esses objetos de transição são importantes para o desenvolvimento psíquico e não devem ser retirados da criança em nenhuma idade. Ela decide o momento de substituí-los ou deixá-los de lado”, diz a neuropediatra Marcia Pradella, de São Paulo.

· Use uma lâmpada azul de oito velas como luz de segurança. “Existem estudos mostrando que a frequência de onda da luz azul, além de não atrapalhar a produção de melatonina, ajuda a sincronizar as ondas cerebrais, fazendo com que o bebê adormeça mais facilmente”, ensina Marcia. De quebra, essa luminosidade auxilia a mãe na hora da troca ou da mamada no meio da madrugada.

· Manter a calma é sempre positivo. “O bebê percebe quando os pais estão estressados, e isso faz com que ele não relaxe para dormir”, diz a enfermeira obstetriz Alice G. T. Natali, de São Paulo.