Ideia criativa: transforme os potes de vidro em objetos de decoração

Fazendo uso de potinhos de vidro e outros materiais que você encontra em casa, crie novos objetos de decoração…

Foto: Bruno Carvalho / Empório Fotográfico

O que você precisa

· Potes de vidro, grade de metal, tecido, sal grosso e terra (você já tem)

· Manta acrílica

· Fio de couro trançado

· Arame multiuso

· Jogo americano de PVC rendado

· Abraçadeira 64 mm Fixtil

Foto: Bruno Carvalho / Empório Fotográfico

Jardim suspenso

Utilize os recipientes como vasinhos e fixe-os na parede com abraçadeiras de metal. Se desejar, prenda os potes num pedaço de madeira retangular, que fará as vezes de moldura.

Foto: Bruno Carvalho / Empório Fotográfico

Costura fina

Organize agulhas, alfinetes, fita métrica, linhas e botões em potes personalizados. A transparência do vidro garante praticidade para localizar os objetos. Como se faz? Com um estilete, retire o centro da tampa e, usando-o como base, recorte um círculo num papelão. Encaixe-o no “buraco”. Faça um estofado com a manta acrílica, forre com tecido e fixe por cima do papelão.

Foto: Bruno Carvalho / Empório Fotográfico

Pêndulos de luz

Olhe que diferente esta luminária! Encha cinco recipientes de vidro com um pouco de sal grosso e enterre uma vela branca em cada um. Com arame, faça uma alça que deve ser presa na “boca” do pote. Pendure-o numa grade de metal suspensa.

A arte de servir

Vai receber convidados para o almoço e não sabe como dispor os talheres à mesa? Aposte em porta-talheres de vidro! Decore os potes com um pedaço de jogo americano de PVC rendado ou outro material da sua preferência. Corte-o em forma de triângulo e amarre no vidro com fitilho de couro.