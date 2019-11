Horóscopo de 18 a 24 de novembro: evento raro no céu traz prosperidade

A semana de 18 a 24 de novembro aguarda uma rara conjunção no céu: Vênus e Júpiter se encontram em Sagitário. Isso significa que muita prosperidade para o amor, riquezas internar e que muitos objetivos devem ser facilitados.

Quem conta isso é a astróloga astróloga Serena Salgado, do Astrocentro, que indica que a conjunção acontece com força total no próximo domingo (24) e que não se trata de um evento comum. “É algo que só vai acontecer de novo daqui 12 anos”, diz.

Além da conjunção planetária, a semana ainda traz uma Lua em Leão com potencial para a realização de desejos. Em Virgem, o astro permanece na quarta-feira (20) e segue até quinta-feira (21) e traz um energia de arrumações. Já em Libra, no sábado (23), e também no domingo (24), em Escorpião, o clima estará todo voltado à conjunção de Vênus e Júpiter.

Confira abaixo as previsões de cada signo:

Áries

A energia da Lua em Leão tira o que é supérfluo da vida. Com a Lua em Virgem, o ritmo de arrumação segue em voga. Relacionamentos também serão mexidos. No dia 23, novos caminhos serão descobertos na vida do ariano e até mesmo possibilidade de viagens para o dia 24.

Touro

A energia que rola durante a semana para o taurino fica intensa no dia 24. Poder pessoal, enfrentar desafios e transformações pessoas estarão com força. Vale ficar atento à questão afetiva e tomar cuidado.

Gêmeos

Geminianos serão fortemente afetados no âmbito dos relacionamentos. Descobrir novas possibilidades para o amor, sair de relacionamentos ruins, são algumas possibilidades. A energia da Lua em Leão ainda mexe com estudos para os geminianos.

Câncer

O lado financeiro é o foco para cancerianos no início da semana com a Lua em Leão, que favorece o corte de supérfluos da vida. A conjunção de Júpiter e Vênus em Sagitário ainda abre portas de trabalho e melhorias na saúde.

Leão

Pode acontecer de leoninos ficarem emotivos no começo da semana. Com o passar dos dias, a organização emocional vai acontecendo e na Lua em Libra, a harmonia com todos ao seu redor é alcançada.

Virgem

A Lua em Leão traz uma vontade de recolhimento, mas com teor criativo. Quando a Lua chega no signo, há uma busca por melhorias em como anda a vida. Na Lua em Libra, a comunicação fica em alta e muitas trocas devem acontecer entre o virginiano e outras pessoas.

Libra

A semana começa com um astral sociável. Porém, com a Lua em Virgem, há uma organização para ver que obstáculos eles precisa enfrentar em sua vida e como ele deve entrar em contato com tais situações.

Escorpião

Escorpiano devem ficar atentos à sensibilidade nesta semana. A Lua em Leão mexe com uma necessidade de se colocar mais em evidência. Quando o astro for para Virgem, a energia facilita a vida profissional.

Sagitário

Muita prosperidade e abundância coroam os sagitarianos em muitos âmbitos da vida, como o trabalho. Atenção às questões emocionais, especialmente a energia no dia 24, quando acontece a conjunção de Vênus e Júpiter no signo.

Capricórnio

Introspecção é o clima do começo da semana para capricornianos. Com o clima de organização favorecida pela Lua em Virgem, tudo o que foi resolvido durante a introspecção vai fluindo em vários setores da vida, especialmente o profissional.

Aquário

A semana começa com uma energia que pede cuidados com conflitos afetivos. Com a Lua em Virgem, a busca de autoconhecimento. A vida fica mais leve quando o astro migra para Libra.

Peixes

A conjunção de Vênus e Júpiter em Sagitário favorece piscianos na vida profissional e afetiva. Sendo assim, a semana terão uma semana em que poderão receber convites tentadores. Na Lua em Virgem, o foco fica no coração.

