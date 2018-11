Homem é preso após ex-mulher acionar o botão do pânico

Um homem foi detido após tentar matar a ex-mulher na noite do último sábado (24), bairro Santo Antônio, em Vitória (ES). A vítima, que tem medida protetiva, apertou o botão do pânico e ele foi preso.

De acordo com a Guarda Municipal, a mulher foi ameaçada com uma faca, agredida e chegou a levar um corte no braço. Os agentes se preparavam para iniciar a ronda quando a Patrulha Maria da Penha recebeu o sinal de alerta.

Ao ouvir a sirene da viatura chegando ao local, o criminoso tentou fugir se escondendo no quintal da casa de um vizinho, mas foi encontrado pela Guarda. O homem foi conduzido ao Plantão Especializado da Mulher (PEM), no bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória.

O agente disse que o homem já estava preso por ter agredido a ex-companheira, mas saiu da prisão e foi direto para a casa dela com a faca. Como a mulher tem uma medida protetiva contra o ex-marido, ela carrega o botão do pânico dentro da bolsa.

Botão do Pânico