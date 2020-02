Guia da horta doméstica

Você é iniciante em jardinagem? Não tem problema, é só conferir as nossas dicas!

Foto: Getty Images

Para jardineiras iniciantes

Objetos básicos

. Pá

. Tesoura (passe a lâmina no fogo por alguns segundos e espere esfriar antes de cortar uma nova planta, para evitar contaminações de uma planta para outra)

. Luvas (elas evitam que você pegue doenças, encoste em bichos quase invisíveis ou se machuque nos caules espinhosos)

. Palitos de churrasco (para apoiar as mudas que estão crescendo)

. Fechos de embalagens como as de pão de fôrma (para prender as mudas nos palitos de churrasco)

O jeito certo de preparar o solo

Misture metade de terra e metade de composto orgânico ou húmus de minhoca (uma espécie de vitamina para a planta). Cave buraquinhos de acordo com a distância recomendada para cada espécie. Se a horta estiver em vaso, encha o fundo com pedras, para a água escoar.

A frequência das regas

Use o “dedômetro” e toque a terra: se estiver úmida, não regue. Planta encharcada fica fraquinha e sensível a doenças.

Para jardineiras experientes

Aprenda um truque prático para evitar o surgimento de ervas daninhas em canteiros e manter sua horta úmida por muito mais tempo

. Limpe o canteiro e estique sobre a terra um grande saco preto (como os usados para lixo).

. Com uma tesoura, faça no saco alguns buracos pequenos, onde pretende plantar as mudas.

. Abra covas na terra exatamente nesses buracos.

. Coloque as mudas nas covas e pressione de leve a terra em volta delas.

. Espalhe pedrinhas ou cascas de árvore por cima do plástico, escondendo-o.